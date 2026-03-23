Почти, как в пандемию: Из-за кризиса пассажирский транспорт по Молдове ходить будет не везде, многие села останутся без регулярных автобусных рейсов

Председатель Совета APOTA сообщает, что консультации по изменению тарифов начались 25 февраля текущего года между отраслевой ассоциацией, Министерством инфраструктуры и регионального развития и Национальным агентством автомобильного транспорта. Новая стоимость поездок должна была вступить в силу с 1 марта. Однако процесс был парализован. По данным APOTA, «Национальное агентство автомобильного транспорта продемонстрировало свою профессиональную неспособность выполнить даже самые элементарные расчёты».