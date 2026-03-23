Почти, как в пандемию: Из-за кризиса пассажирский транспорт по Молдове ходить будет не везде, многие села останутся без регулярных автобусных рейсов

Ассоциация работодателей операторов автотранспорта (APOTA) сообщает, что на этой неделе начнёт поэтапную приостановку регулярных автобусных рейсов по национальным маршрутам: «Обращаем внимание, что аналогично периоду пандемии некоторые рейсы после приостановки, возможно, уже не возобновятся, а число населённых пунктов, полностью лишённых регулярного транспорта на длительный срок, резко увеличится», сообщает rupor.md.
Данное решение принято транспортными операторами самостоятельно в качестве меры по предотвращению банкротства отрасли. Причиной радикальных действий стало отсутствие утверждённых расчётов по корректировке тарифов на пассажирские перевозки и игнорирование требований бизнеса со стороны профильных государственных структур. Об этом официально сообщает Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта.
Организация указывает на критическую ситуацию в секторе, заявляя, «перевозчики больше не могут покрывать расходы. У нас нет ясности по тарифу, отсутствуют какие-либо инструменты поддержки, мы подвергаемся систематическим репрессивным мерам со стороны органов контроля». К ним относятся Национальное агентство автомобильного транспорта, полиция и Государственная налоговая служба.
Председатель Совета APOTA сообщает, что консультации по изменению тарифов начались 25 февраля текущего года между отраслевой ассоциацией, Министерством инфраструктуры и регионального развития и Национальным агентством автомобильного транспорта. Новая стоимость поездок должна была вступить в силу с 1 марта. Однако процесс был парализован. По данным APOTA, «Национальное агентство автомобильного транспорта продемонстрировало свою профессиональную неспособность выполнить даже самые элементарные расчёты».
Ситуация обострилась после начала кризиса в зоне Персидского залива. 9 марта состоялась экстренная встреча под председательством министра Владимира Боля. На заседании ведомства представили проект, в котором «отсутствовали три показателя, без которых тариф невозможно рассчитать». Окончательные данные планировалось обсудить 11 марта, но заседание было отменено ввиду неготовности государственных структур предоставить необходимые цифры.
Последующие ежедневные обращения перевозчиков к руководству Министерства инфраструктуры и регионального развития остались без ответа. В ассоциации подчёркивают, что «от министерства и агентства ответов не поступало, лишь молчание». В этот период транспортные компании пытались сохранить работу маршрутов, надеясь на соблюдение законных положений о формировании цен на услуги со стороны государства.
В настоящий момент APOTA констатирует: «Некомпетентность и безответственность министерства и агентства полностью разрушают отрасль из-за непринятия необходимых решений». Операторы приступают к оценке рентабельности. Маршруты, которые не покрывают базовые расходы, будут закрыты. Существует риск, что «некоторые рейсы после приостановки, возможно, уже не возобновятся, а число населённых пунктов, полностью лишённых регулярного транспорта на длительный срок, резко увеличится».
