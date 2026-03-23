В Красноярске уточнили границы памятника археологии «Афонтова гора»

Изменены границы территории объекта культурного наследия эпохи палеолита в городе Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске утвердили новые границы территории объекта культурного (археологического) наследия эпохи палеолита «Афонтова гора». Соответствующий документ подписали 3 марта.

Как сообщили специалисты службы по охране объектов культурного наследия края, основанием для корректировки стали данные, полученные в ходе раскопок в 2024—2025 годах.

Благодаря работам на стоянках «Афонтова гора-I» и «Афонтова гора-IV» ученым удалось уточнить данные о локализации и насыщенности культурных слоев. Полученная информация позволила актуализировать границы археологического ансамбля.

Справка:

Афонтова гора на левом берегу Енисея получила мировую известность в XIX веке благодаря находкам каменного века. На ней находится группа стоянок позднего палеолита. Более чем за век там были обнаружены костные останки древних людей, жилища, орудия, произведения искусства.