В Красноярске уточнили границы памятника археологии «Афонтова гора»

В Красноярске утвердили новые границы территории объекта культурного (археологического) наследия эпохи палеолита «Афонтова гора». Соответствующий документ подписали 3 марта.
Как сообщили специалисты службы по охране объектов культурного наследия края, основанием для корректировки стали данные, полученные в ходе раскопок в 2024—2025 годах.
Благодаря работам на стоянках «Афонтова гора-I» и «Афонтова гора-IV» ученым удалось уточнить данные о локализации и насыщенности культурных слоев. Полученная информация позволила актуализировать границы археологического ансамбля.
Тем временем в небе над Челябинской областью, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», сняли на фото и видео полярное сияние. Яркое шоу запечатлели над поселком Остроленский.
Справка:
Афонтова гора на левом берегу Енисея получила мировую известность в XIX веке благодаря находкам каменного века. На ней находится группа стоянок позднего палеолита. Более чем за век там были обнаружены костные останки древних людей, жилища, орудия, произведения искусства.