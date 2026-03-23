Власти сказали о необычном решении по весенним ярмаркам в Минске

Стало известно, как будут работать весенние ярмарки в Минске в 2026 году, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, с 28 марта в Минске стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. По словам начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елены Нагорной, необычное решение по ярмаркам в нынешнем году связано с тем, что на них будут продавать не только продукцию, но также саженцы и рассаду.
— Акцент при разработке концепции был сделан на то, чтобы в одном месте можно было приобрести не только плодоовощную продукцию, еще оставшуюся от прошлогоднего урожая, но и саженцы, и рассаду, — заметила чиновница.
Весенние ярмарки в Минске будут проходить на наиболее вместительной площадке в столице — у «Чижовки-Арены». В марте весенние ярмарки пройдут 28 и 29 марта. В начале апреля ярмарки будут только по субботам 4 и 11 апреля, а затем и в воскресные дни — 18 — 19 и 25 — 26 апреля. Время работы весенних ярмарок в Минске с 8.00 до 16.00 часов.
