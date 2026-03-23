В ростовском правительстве утвердили кадровые изменения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Владимир Ревенко назначен первым заместителем губернатора. В его полномочия теперь входит регулирование тарифов. В настоящее время чиновник курирует ЖКХ, строительство, архитектуру, территориальное развитие, жилищный и строительный надзор. К зоне ответственности Ревенко также отнесены проекты по водоснабжению в Гуково и Шахтах и модернизация ТЭЦ‑2.

Анна Касьяненко, министр сельского хозяйства и продовольствия, назначена заместителем губернатора с кураторством сферы агропромышленного комплекса. По словам Юрия Слюсаря, расширение полномочий министерства позволит оперативнее решать вопросы поддержки аграриев на региональном и федеральном уровнях — это особенно актуально в текущих экономических условиях.

Дмитрий Шарков занял пост заместителя губернатора по вопросам региональной и муниципальной политики, социально‑политических коммуникаций и молодёжной политики. Ранее он работал в администрации президента РФ. Одна из его ключевых задач — обеспечить избирательные права жителей Ростовской области на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Также расширились полномочия первого заместителя Алексея Господарева: теперь он отвечает за развитие информационной инфраструктуры и Минцифры.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
