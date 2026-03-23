В ростовском правительстве утвердили кадровые изменения

Владимир Ревенко назначен первым заместителем губернатора. В его полномочия теперь входит регулирование тарифов. В настоящее время чиновник курирует ЖКХ, строительство, архитектуру, территориальное развитие, жилищный и строительный надзор. К зоне ответственности Ревенко также отнесены проекты по водоснабжению в Гуково и Шахтах и модернизация ТЭЦ‑2.