Сквер Гапонова-Грехова и улица Ворожейкина появятся в Нижнем Новгороде

Также наименования будут присвоены ряду элементов улиц и планировочной структуры в Кстовском районе.

Источник: Время

Решения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры на территории Нижнего Новгорода утвердили депутаты на заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова 23 марта.

Сквер на пересечении Ульянова и Провиантской получил имя Андрея Гапонова-Грехова. Андрей Викторович — выдающийся физик, академик АН СССР, основатель Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, Почетный гражданин города.

Новой улице, расположенной между деревней Ольгино и поселком Луч в Приокского района, присвоено имя Героя Советского Союза Ворожейкина. Арсений Васильевич Ворожейкин — генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, известный писатель.

«Уверен, что жители и гости Нижнего Новгорода будут чаще вспоминать о людях, чьи заслуги прославили нашу страну и город», — отметил Евгений Чинцов.

А в деревне Ржавка Кстовского района появятся улицы Тисовая, Террасная и Панорамная. Одному из СНТ города Кстово присвоят наименование «Нижегородец».