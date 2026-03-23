На Красноярск надвигается сильный ветер с мокрым снегом

Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Красноярске во вторник 24 марта, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.
При этом днём будет плюсовая температура до +5 градусов и облачно. Возможен мокрый снег.
В среду 25 марта, ветер усилится до 20 метров в секунду, зато днём потеплеет до плюс +7 градусов.
26 марта в четверг, в Красноярске ожидается дождь и мокрый снег. Днём ветер утихнет до 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +8 градусов.
