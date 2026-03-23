IT-сфера стала самой высокооплачиваемой в Воронежской области

Специалисты в сфере информационных технологий зарабатывают в Воронежской области в среднем 134 тысячи рублей в месяц. По уровню оплаты труда регион занял 33-е место в рейтинге российских субъектов РФ, опубликованном агентством РИА Новости 23 марта.
На конец 2025 года минимально низкая безработица — всего 2,2% — значительно стимулировала рост заработных плат в стране. Из-за острой нехватки кадров в отдельных сферах средний заработок в ряде областей превысил отметку в 100 тысяч рублей, увеличившись за год на 13,5%. Рейтинг строился исходя из отраслей экономики, где занятость составляет минимум 1% от общего числа сотрудников региона. При подсчете уровня заработной платы учитывался размер уплачиваемого работниками НДФЛ.
Сферой с самыми высокими заработными платами в Воронежской области стало направление информационных технологий — сотрудники этой индустрии зарабатывают здесь около 134 тысяч рублей ежемесячно. В целом по уровню оплаты труда регион занял 33-ю позицию среди субъектов РФ.
Наиболее высокие доходы традиционно отмечены в добывающей промышленности, особенно в нефтегазовом секторе. Второе место занимает отрасль информационных технологий, ставшая лидером по уровню зарплат в 16 регионах России. Замыкают тройку самых высокооплачиваемых профессиональных сфер финансовые специалисты.