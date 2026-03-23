В Самаре ушла из жизни солистка театра оперы и балета Елена Брижинская

В воскресенье, 22 марта, в Самаре ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Елена Брижинская. Она проработала в театре оперы и балета более 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Вдохновенное Еленой Ивановной искусство, блестящее мастерство, созданные яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти», — рассказали в театре.
Брижинская окончила Новосибирское хореографическое училище в 1969 году, какое-то время трудилась в театре оперы и балета Новосибирска. А уже в 1970 году стала солисткой балетной труппы Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета.
За более 20 лет работы там Елена Брижинская исполнила ведущие партии во множестве балетов, в том числе «Лебедином озере», «Жизель», «Спящей красавице» и др. Также она является первой исполнительницей главной женской партии в балете Андрея Эшпая «Помните!». Прощание состоится 24 марта в 14:00 в больнице Середавина на улице Ташкентской, 159, корпус 4.
