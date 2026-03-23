Ученые Пермского Политеха оценили риск нашествия насекомых и змей весной

Принято считать, что чем снежнее зима, тем больше летом будет насекомых и паразитов. Однако ученые Пермского Политеха объясняют, что толщина снежного покрова — не главный фактор выживаемости насекомых, слизней и змей весной, поделились в пресс-службе ПНИПУ.
Ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова подчеркивает: «Даже если к середине сезона сугробы достигли значительной высоты, решающее значение имеет тот факт, успел ли снег укрыть землю до наступления сильных холодов. Если в самом начале его не было, популяции многих животных, включая вредителей, уже успевают пострадать».
Максим Симакин, специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, добавил, что толстый снежный покров работает как теплоизолятор и уменьшает глубину промерзания, повышая шансы выживания тех, кто зимует в подстилке или верхнем слое почвы.
На численность популяций весной и летом влияют и другие факторы. Например, перепады температур и оттепели с последующим выхолаживанием, а также влажность, наличие воды и кормовой базы. Кроме того, важным фактором является образование ледяной корки или наста, которые ограничивают мелким животным доступ к ресурсам. На количество насекомых также влияет активность их естественных врагов, например, муравьев и жужелиц. А медленное таяние снега с образованием ледяной корки или затопление из-за длительного снеготаяния могут снизить выживаемость насекомых и грызунов.
Отдельные виды вредителей имеют свои особенности. Испанские слизни встречаются в России очагами, но опасны из-за отсутствия естественных врагов и высокой плодовитости. Змеи, в том числе гадюки, выживают благодаря особым механизмам: в их крови накапливается до 35% глюкозы и вещества, не дающих им замерзнуть. Их численность зависит от кормовой базы и мест зимовки, а массовый выход весной — от сроков прогрева и схода снега.
Количество комаров зависит от наличия водоемов и прогрева воздуха: теплая весна ускоряет их появление, а обилие снега может увеличить число временных водоемов и спровоцировать вспышку численности. Мухи активнее размножаются во влажной и теплой погоде, но их численность помогают сдерживать птицы и пауки.
— Предпосылок, которые могли бы серьезно помешать туризму или городскому хозяйству, пока не наблюдается. В целом ситуация ожидается в пределах привычной нормы, заключает Мария Комбарова.