Ученые Пермского Политеха оценили риск нашествия насекомых и змей весной

На численность популяций весной и летом влияют и другие факторы. Например, перепады температур и оттепели с последующим выхолаживанием, а также влажность, наличие воды и кормовой базы. Кроме того, важным фактором является образование ледяной корки или наста, которые ограничивают мелким животным доступ к ресурсам. На количество насекомых также влияет активность их естественных врагов, например, муравьев и жужелиц. А медленное таяние снега с образованием ледяной корки или затопление из-за длительного снеготаяния могут снизить выживаемость насекомых и грызунов.