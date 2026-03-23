Мартовские цены на продукты питания сравнили в Ростовской области

В Ростовской области специалисты Ростовстата проанализировали цены на продукты питания в нескольких городах региона по состоянию на 16 марта 2026 года.
Согласно данным статистики, в Таганроге стоимость некоторых видов мяса превышает ростовские показатели. Говядина в приморском городе составляет 736,75 рубля за килограмм против 697,57 рубля в Ростове, а свинина — 443,52 рубля против 399,12 рубля.
При этом в Таганроге сливочное масло (1062,81 рубля) и яйца (107,72 рубля) дешевле, чем в донской столице.
Наиболее дорогое сливочное масло нашли в Волгодонске — 1191,08 рубля за килограмм. В Ростове этот же продукт стоит 1077,63 рубля. Однако цены на мороженую рыбу (291,88 рубля) и яйца (90,12 рубля) в Волгодонске оказались одними из самых доступных в регионе.
В городе Миллерово отметили низкую стоимость ржаного хлеба — 84,54 рубля при 101,85 рубля в областном центре.
