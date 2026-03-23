В Липецкой области отремонтируют дорогу до границы с Курской областью

Всего в 2026 году в Воловском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 19 км региональных дорог, а в целом по Липецкой области — более 230 км. Подрядные организации уже определены. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.