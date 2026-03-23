В Липецкой области отремонтируют дорогу до границы с Курской областью

Автомобильную дорогу Волово — Вышнее Большое — граница Курской области протяженностью 8,5 км отремонтируют в этом году в Воловском округе Липецкой области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
Трасса входит в опорную сеть автомобильных дорог страны. Для жителей села Вышнее Большое дорога является главным маршрутом, связывающим населенный пункт с окружным центром и многими социальными объектами. Транзитный транспорт по трассе едет через село Волово в поселок Кшенский и далее — в Курск.
Подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы и остановочные площадки, а также заменить знаки и нанести новую разметку.
Всего в 2026 году в Воловском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 19 км региональных дорог, а в целом по Липецкой области — более 230 км. Подрядные организации уже определены. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.