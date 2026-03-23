Адвокат не знает о планах Митволя после его освобождения

КРАСНОЯРСК, 23 мар — РИА Новости. Адвокат бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя Михаил Шолохов сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о планах своего подзащитного после освобождения.
Ранее Шолохов сообщил РИА Новости, что Митволь выйдет на свободу 24 марта.
«Относительно планов не знаю. Накопилось много проблем», — сказал Шолохов, отвечая на вопрос о дальнейших планах Митволя после освобождения.
Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Он был этапирован в колонию в Московской области.