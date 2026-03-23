Умер владелец OnlyFans

«Леонид Радвинский, миллиардер… владелец платформы для OnlyFans, скончался из-за рака», — говорится в публикации.
Радвинский родился в 1982 году в Одессе. Затем его семья эмигрировала в Чикаго, где он вырос. В 2002 году Радвинский окончил Северо-Западный университет по специальности «Экономика». В 2018 году он купил 75% акций компании OnlyFans у ее британских основателей Тима Стоукли и его отца Гая Стоукли.
Бизнесмен активно занимался благотворительностью: отправлял деньги в фонды по борьбе с раком, защите животных и исследованию кожных заболеваний. Согласно рейтингу Forbes, на октябрь 2025 года его состояние оценивалось в $7,8 млрд.
OnlyFans — это онлайн-платформа, предоставляющая возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Некоторые OnlyFans-модели зарабатывают миллионы, продавая эксклюзивный контент подписчикам. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.