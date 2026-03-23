Больше половины соцконтрактов в Нижегородской области приходится на многодетные семьи

51% всех социальных контрактов в Нижегородской области приходится на многодетные семьи, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина 23 марта в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему реализации госполитики в отношении многодетных семей.
Многодетные семьи получили приоритетное право на заключение социальных контрактов (безвозмездная господдержка для граждан и малоимущих семей, чей доход ниже прожиточного минимума) в 2025 году. По итогам года доля многодетных семей среди всех получателей соцконтрактов составила по РФ 22% (более 52 тысяч многодетных семей).
Помимо Нижегородской области, высокий процент многодетных семей, заключивших соцконтракт, также отмечен в Якутии, Чечне и Дагестане.
Напомним, что новые меры поддержки предоставлены матерям-героиням в Нижегородской области.