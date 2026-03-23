Economist: война в Иране грозит надолго подорвать военную мощь США

«Мы не производим достаточно боеприпасов, чтобы выдержать одновременно войны в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и… еще и непредвиденные обстоятельства в Восточной Азии», — заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году Джей Ди Вэнс, который тогда был американским сенатором. И теперь Вэнс, ставший вице-президентом США, оказался абсолютно прав, констатирует британский журнал The Economist.
Война в Иране, инициированная администрацией Дональда Трампа, усилит нагрузку на уже перегруженные вооруженные силы США, что помешает им эффективно реагировать на потенциальные угрозы в Азии.
По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS)*, только за первые несколько дней войны Пентагон израсходовал сотни ракет средней дальности, а также противорадиолокационные ракеты, которые поражают радары ПВО. Хотя в США не раскрывают точные цифры, по сведениям Economist, еще до войны с Ираном арсеналы этих вооружений у американцев были скудными.
Другая проблема связана с противовоздушной обороной. Согласно Economist, США и их союзники на Ближнем Востоке израсходовали большую часть ракет-перехватчиков. Только за первую неделю конфликта американские военные применили около 140 ракет Patriot PAC-3 MSE и более 150 перехватчиков THAAD.
Как считают эксперты, только на замену боеприпасов, истраченных за первые четыре дня конфликта, понадобится 20−26 млрд долларов.
По некоторым сведениям, за первые дни вооруженные силы США выпустили более 300 крылатых ракет Tomahawk, однако в этом финансовом году Пентагон рассчитывал купить всего 57 таких ракет. Что касается систем THAAD, то Минобороны США не закупало их с 2023 года, а в этом году даже не разместило заказы на них. В 2027 году американские военные рассчитывают получить только 39 перехватчиков.
Хотя Пентагон требует ускорить производство и закупки дефицитных вооружений, например увеличить выпуск Tomahawk с 60 до 1000 единиц в год, а PAC-3 MSE — с 600 до 2000 единиц, конгресс не выделил на это финансирование, отмечает британский еженедельник.
Еще одной проблемой, согласно Economist, является износ техники, который особенно сильно чувствуется в ВМС США. Хотя США эксплуатируют 11 крупных авианосцев, оперативно задействовать Пентагон сможет лишь несколько из них. В операции «Эпическая ярость» США задействовали авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald Ford, а третий авианосец — USS George Bush Senior — идет им на помощь.
Но, как напоминает Economist, Gerald Ford находится в море почти 270 дней и через два месяца может побить по этому показателю рекорд американского флагманского корабля USS Midway, который держится с 1973 года. В связи с этим эксперты бьют тревогу: в следующие два-три года США вряд ли смогут дислоцировать свои корабли в некоторых регионах мира — личный состав истощен, что влечет за собой стресс, ухудшение отношений в семьях и повышает вероятность самоубийств.
По мнению экспертов, раскрытие американской тактики, например при разминировании Ормузского пролива, может дать Пекину ценную информацию. Если в Китае узнают американскую тактику разминирования и необходимое для это время, Китай сможет использовать это против США в конфликте вокруг Тайваня.