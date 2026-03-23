Более 200 школ Рязанской области за год получили новое оборудование

Новое оборудование для классов основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда (технологии) в 2025 году получили 213 школ Рязанской области в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и молодежной политики.
В кабинетах ОБЗР теперь есть тактические тренажеры, комплексы и макеты для изучения гражданской обороны и противодействия терроризму, современные средства индивидуальной защиты, инструменты для обучения навыкам оказания первой помощи.
В кабинетах труда установили токарные, сверлильные, фрезерно‑гравировальные и лазерные станки. Учащиеся работают с наборами ручного электроинструмента, комплектами слесарно‑столярного инструмента, а также осваивают швейное дело на новом оборудовании для мастерских.
Отметим, в этом году 193 школы региона получат современное оборудование для кабинетов изобразительных искусств, музыки и физики.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.