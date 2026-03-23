В администрации Екатеринбурга рассказали, по каким маршрутам поедут 103 новых автобуса

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта, УралПолит.Ru. Для Екатеринбурга по программе Государственной транспортной лизинговой компании закупят 103 новых автобуса большого и среднего класса. В пресс-службе городской администрации рассказали, по каким именно маршрутам они начнут курсировать.

Так, 50 автобусов большого класса, которые приобретет в лизинг ЕМУП «Гортранс», направятся на маршруты № 61 (12 машин), 84 (12 машин), 59 (13 машин) и 65 (13 машин).

Еще 53 автобуса пополнят парк частных перевозчиков. Так, на маршруты № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 82, 83, 87 и 98 направятся 10 машин, а на маршруты № 86, 52, 48 и 74 — 15.

Ранее сообщалось, что в целом для Свердловской области приобретут 132 автобуса. По словам губернатора Дениса Паслера, общественный транспорт поступит не только в Екатеринбург, но и в Ревду, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму и Краснотурьинск.