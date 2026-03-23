Названы победители турнира по волейболу памяти кавалера ордена Мужества Ивана Грачева

Соревнования прошли в школе № 25.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 25 провели IX турнир по волейболу памяти кавалера ордена Мужества Ивана Грачева. С 2014 года образовательное учреждение носит имя героя. Как сообщает пресс-служба городской администрации, места распределились так:

1 место — школа № 11;

2 место — школа № 46;

3 место — школа № 10;

4 место — школа № 19.

Лучшими игроками турнира стали: у девочек — Ника Заиграева из школы № 46, у юношей -Антон Рыжков из школы № 11.

В 2026 году участниками турнира стали ребята из школ №№ 5, 7, 10, 11, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 33, 38, 46, 50.