В Подмосковье стартовала запись в первый класс

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первая волна записи в первый класс стартовала на региональном портале госуслуг в Московской области. Она доступна для подачи заявления на обучение по месту регистрации и для льготных категорий населения, сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Источник: ТАСС

«23 марта на региональном портале госуслуг Московской области (РПГУ) открылась подача заявлений на зачисление в первый класс. Первая волна актуальна для тех, кто записывает детей в школу по месту регистрации, а также для льготных категорий и ребят с правом преимущественного приема. Она продлится до 30 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо будущих первоклассников, которые планируют обучаться в школе по месту регистрации, запись в первую волну также распространяется и на детей со временной регистрацией. Оригиналы документов в школу приносить не нужно, их проверят удаленно.

«Мы последовательно упрощаем процедуру записи в первый класс, делая ее понятной и удобной для родителей. В этом году на региональном портале госуслуг впервые появилась возможность заранее заполнить черновик заявления — это позволяет спокойно внести все данные и в день старта записи отправить уже готовую заявку. Также мы максимально сократили необходимость личных визитов: документы проверяются в электронном виде, а значит родителям не нужно дополнительно приходить в школу. Наша задача — сделать процесс записи простым, прозрачным и комфортным для каждой семьи», — привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе уточнили, что вторая волна записи в первый класс в школу не по месту регистрации начнется с 6 июля.