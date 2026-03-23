На юге Воронежской области приступили к высадке леса

В Воронежской области началась посадка леса в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В предстоящем весеннем сезоне новый лес появится на территории около 700 гектаров, что составляет 70% от общего годового плана, который в текущем году достигнет 1085 гектаров.
К работам уже приступили в Верхнемамонском лесничестве. Следом за ним посадки стартуют в других «южных» лесничествах региона — Богучарском, Павловском и Донском. В центральных и северных районах области кампания начнется после достаточного прогревания почвы.
Перед лесничествами стоит задача провести кампанию в максимально сжатые сроки — в течение полутора месяцев, пока в почве сохраняется оптимальная влажность.
Весь посадочный материал выращен в местных лесных питомниках и тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра, что гарантирует высокую адаптацию молодых деревьев к климату региона. Всего этой весной планируется высадить более 3 миллионов сеянцев.
Еще более 300 гектаров леса посадят на арендованных участках лесопользователи в по договора аренды.