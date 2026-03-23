На юге Воронежской области приступили к высадке леса

В Воронежской области началась посадка леса в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В предстоящем весеннем сезоне новый лес появится на территории около 700 гектаров, что составляет 70% от общего годового плана, который в текущем году достигнет 1085 гектаров.