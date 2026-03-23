Новый вредитель обнаружен у границ Крыма

Недалеко от Крыма обнаружили муху-горбатку.

Источник: Комсомольская правда

В соседнем Новороссийске сотрудники Россельхознадзора задержали крупную партию табачного сырья из Турции, зараженную мухой-горбаткой. Несмотря на то, что в Крыму случаи завоза опасного насекомого пока не зафиксированы, климатические условия полуострова благоприятны для его распространения, предупреждают специалисты.

Муха-горбатка (Megaselia scalaris) — это теплолюбивое насекомое размером всего 2−3 мм с характерной выпуклой грудью, создающей эффект горба. В природе она распространена в тропиках и субтропиках, но способна выживать и в более холодных регионах, развиваясь в отапливаемых складских помещениях.

В Россельхознадзоре отмечают, что климатические условия Крымского полуострова вполне пригодны для существования этого вида, однако на сегодняшний день случаев завоза мухи-горбатки на территорию республики не зарегистрировано, передает «Крымская газета».

Насекомое чаще всего попадает в Россию вместе с импортными бананами, дынями, шампиньонами и другими продуктами. В сельском хозяйстве муха-горбатка поражает живые растения: кукурузу, арахис, плодовые культуры, а также наносит вред грибным плантациям, повреждая мицелий вешенки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
