Учащиеся Волгоградской области создадут проекты для развития агротуризма

Шестая Международная школа «Будущее в наших руках: агротуризм — точка роста» стартовала в Волгоградской области в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Участие в ней примут не только специалисты и эксперты в сфере туризма, но и школьники и студенты, сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
«В настоящее время отрасль туризма — одна из перспективных точек роста экономики региона, у которой много уникальных преимуществ. Совместные усилия администрации региона, образовательных учреждений и всех заинтересованных сторон помогут раскрыть весь потенциал агротуризма как важного драйвера для устойчивого развития сельских территорий и повышения качества жизни наших жителей», — отметила заместитель председателя комитета экономической политики и развития области Елена Курносова.
Участников международной школы ждут тематические лекции по вопросам агротуризма, цифровизации туристско‑экскурсионной деятельности, правового регулирования работы туроператоров и турагентов, визового режима. Также учащиеся смогут презентовать собственные разработки в рамках конкурса турмаршрутов «Путешествие по сельским территориям».
Кроме того, в рамках мероприятия состоится проектная мастерская путешествий и круглый стол «Народы России: культура, традиции и семейные ценности», приуроченный к Году единства народов России.
