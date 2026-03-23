Скидки на медицинский полис в Молдове действуют еще 8 дней: После 31 марта за страховку придется заплатить в 6 раз больше

Граждане, которые страхуются индивидуально, имеют в распоряжении ещё 10 дней для уплаты со льготами фиксированного взноса обязательного медицинского страхования за 2026 год.
По данным Национальной компании медицинского страхования (CNAM), до 31 марта включительно лица, обязанные страховаться индивидуально, должны заплатить от 2 527 до 12 636 леев в зависимости от категории, к которой они относятся. Оплата может быть произведена через государственный сервис MPay.
Согласно официальной информации, в период с 1 января по 18 марта около 107 тысяч человек уплатили фиксированный взнос медицинского страхования, что примерно на 3 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Noi.md, ссылаясь на Moldpres.
Большинство плательщиков — более 106 тысяч человек — воспользовались льготой в размере 80% и внесли 2 527 леев. К этой категории относятся владельцы сельскохозяйственных земель, физические лица, осуществляющие независимую деятельность в розничной торговле (за исключением подакцизных товаров), основатели индивидуальных предприятий и крестьянских хозяйств, держатели патента, арендаторы и арендодатели, а также другие лица, не имеющие работы или не застрахованные государством.
В то же время около 900 человек уплатили взнос в полном размере — 12 636 леев. Среди них — нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, медиаторы, переводчики, лицензированные администраторы, а также врачи общей практики, работающие самостоятельно.
НКМС предупреждает, что после 31 марта незанятые лица, которые не уплатят взнос в установленный срок, будут обязаны внести полную сумму, к которой ежедневно будут начисляться штрафные санкции за просрочку.
Источник: noi.md.
