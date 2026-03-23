В Новороссийске открыли новый корпус онкологического диспансера № 3

Новый корпус дневного стационара онкологического диспансера № 3 открыли в Новороссийске Краснодарского края, сообщили в городской администрации. Здание возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Стационар оснащен современным оборудованием, которое позволит диагностировать заболевание на ранних стадиях и успешно его лечить.
«Сегодня заболевание онкологией успешно лечится, и шансы на полное выздоровление очень велики. Но есть одно условие: нужно вовремя обратиться к врачу. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Помните, что ответственность за здоровье начинается с вас. Прохождение диспансеризации, внимание к тревожным симптомам и ведение здорового образа жизни — это основа долголетия и благополучия», — отметили специалисты онкологического диспансера.
Открытие нового корпуса диспансера позволит решить проблему доступности медицинской помощи, комфортности пребывания больных, а также улучшит условия работы медицинского персонала и ускорит процесс диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.