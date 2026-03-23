Депутат рассказала о расширении использования маткапитала

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Расширение возможностей использования средств материнского капитала направлено на улучшение жилищных условий семей с ребенком, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства, в котором уточняется, что средства материнского капитала теперь можно использовать для строительства или реконструкции жилого дома на землях, предназначенных для личного садоводства.
«У нас и ранее допускалось использование материнского семейного капитала для индивидуального жилищного строительства на земельном участке садоводческого хозяйства. Уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению — именно для улучшения жилищных условий семьи с ребенком», — сказала Бессараб «Парламентской газете».
Кроме того, теперь материнский капитал разрешается направлять на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по займам, которые были получены в микрокредитных компаниях для приобретения или строительства жилья. При этом условия остались прежними — такая микрокредитная компания (МКК) должна полностью принадлежать региону.
В России существует два вида микрофинансовых организаций: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Разница между ними небольшая: первые — более крупные организации, уставный капитал и выдаваемые займы у них больше, кроме того, они могут выпускать облигации.