Фермера, который травил поля в Багратионовском районе пестицидами, оштрафовали

Предприниматель не предупредил об операции местных пчеловодов.

Фермера, который в 2025 году обрабатывал поля в Багратионовском районе пестицидами, оштрафовали. О наказании индивидуального предпринимателя сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора. Мужчина, занимающийся выращиванием зерновых, нарушил правила — не информировал пчеловодов из ближайших населенных пунктов о предстоящих обработках полей. Хотя обязан был информировать через СМИ и Портал пчеловодов всякий раз за 5−10 дней до начала работ.

Фермеру назначен штраф и выдано предписание об устранении нарушений. Сумма штрафа не озвучена.