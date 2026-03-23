Фермера, который травил поля в Багратионовском районе пестицидами, оштрафовали

Фермера, который в 2025 году обрабатывал поля в Багратионовском районе пестицидами, оштрафовали. О наказании индивидуального предпринимателя сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора. Мужчина, занимающийся выращиванием зерновых, нарушил правила — не информировал пчеловодов из ближайших населенных пунктов о предстоящих обработках полей. Хотя обязан был информировать через СМИ и Портал пчеловодов всякий раз за 5−10 дней до начала работ.