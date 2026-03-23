Заболеваемость ОРВИ в Крыму продолжает снижаться

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю еженедельно отслеживает статистику заболеваемости ОРВИ на полуострове. По последним данным, число случаев инфекции продолжает уменьшаться.
На прошлой отчетной неделе, с 16 по 22 марта, в Крыму заболели 6862 человека. Уровень заболеваемости оказался ниже эпидемического порога на 42,4%. В Севастополе за ту же неделю зарегистрировано 1 920 случаев респираторных инфекций. Заболеваемость снизилась на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Лабораторные исследования показывают, что на полуострове циркулируют респираторные вирусы, не связанные с гриппом. Также наблюдается небольшое распространение вирусов гриппа типа А (Н3N2), известного как «гонконгский грипп».