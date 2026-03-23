Квартал церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде внесли в реестр ОКН

Квартал церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде включен в реестр ОКН. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Квартал находится в границах улиц Короленко, Славянская, Студена и Новая. Там представлена застройка второй половины XIX — начала XX веков.
Ранее территория была рекомендована к включению в реестр объектов культурного наследия. Шесть зданий в квартале имеют статус ОКН регионального и федерального значения, ещё 27 наделены признаками таких объектов, а 19 относятся к ценным элементам историко-градостроительной среды.
Туристическая привлекательность района связана с расположенными здесь домами, где жили и работали известные представители творческой интеллигенции.
