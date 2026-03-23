С начала года в столице вышли на маршруты более 50 электробусов

Электробусы поставляют в Москву с 2018 года, с 2022-го — в улучшенной комплектации. В этих машинах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому для комфорта пассажиров. В транспорте установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры. Низкопольный транспорт также оборудован откидной аппарелью, кнопками вызова водителя, в нем есть специальные места для маломобильных пассажиров и цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.