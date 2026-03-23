С начала года в столице вышли на маршруты более 50 электробусов

Еще более 50 электробусов в Москве вышли на маршруты с начала текущего года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Столица — один из мировых лидеров по производству и использованию электротранспорта. В среднем на 10 экологичных маршрутах, которые запустили с начала года, пассажиры совершают более 30 тысяч поездок по будням», — добавил Ликсутов.
Новый транспорт вышел на 10 маршрутов в Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Западном и Новомосковском административных округах. Благодаря электробусам снижается негативное воздействие на окружающую среду, а поездки по городу становятся комфортнее.
Отметим, замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год, а благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций повышается уровень комфорта поездок.
Электробусы поставляют в Москву с 2018 года, с 2022-го — в улучшенной комплектации. В этих машинах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому для комфорта пассажиров. В транспорте установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры. Низкопольный транспорт также оборудован откидной аппарелью, кнопками вызова водителя, в нем есть специальные места для маломобильных пассажиров и цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.