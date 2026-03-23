Энергия не та: прокуратура выявила серьезные нарушения в СНТ «Полет-2»

В челябинском СНТ «Полет-2» заменили трансформатор после проверки прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске прокуратура вмешалась в ситуацию с массовыми жалобами на перебои с электричеством в СНТ «Полет-2». Садоводы заявляли, что из-за постоянных отключений и низкого напряжения они остаются без отопления и теряют бытовую технику.

Как выяснилось, проблема носила системный характер — мощность поставляемой электроэнергии не соответствовала условиям договоров с жителями.

Из-за этого в сети происходили регулярные сбои: напряжения не хватало для нормальной работы электрооборудования, включая системы обогрева. В итоге люди были вынуждены жить в условиях нестабильного электроснабжения.

Прокуратура внесла представление директору энергетической компании «Маяк» с требованием устранить нарушения. После вмешательства надзорного ведомства ситуация начала меняться. В частности, на объекте заменили силовой трансформатор на более мощный, что должно стабилизировать подачу электроэнергии и снизить риск новых перебоев.