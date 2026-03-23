В Екатеринбурге стартовал набор в трудовые отряды главы города «Орлята»

Об этом сообщили в мэрии. Каждый год тема сезонов отличается. Например, в 2023 году был создан отряд помощников вожатых, в 2024 — медиотряд, а в 2025 — отряд краеведов. В этом году у ребят будет несколько направлений на выбор.
— Среди новшеств — трудовой отряд в сфере цифровых технологий и отряд культурно-массовых мероприятий. Подростки смогут разрабатывать веб-сайты, создавать анимационный контент с использованием искусственного интеллекта, проектировать и внедрять чат-боты, — сообщил директор Департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев.
Отмечается, что направления полностью соответствуют запросам современного рынка.
С 2022 года число трудоустроенных выросло более чем в 2,5 раза. В этом году планируется устроить более 6 тысяч подростков.