Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге стартовал набор в трудовые отряды главы города «Орлята»

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в мэрии. Каждый год тема сезонов отличается. Например, в 2023 году был создан отряд помощников вожатых, в 2024 — медиотряд, а в 2025 — отряд краеведов. В этом году у ребят будет несколько направлений на выбор.

— Среди новшеств — трудовой отряд в сфере цифровых технологий и отряд культурно-массовых мероприятий. Подростки смогут разрабатывать веб-сайты, создавать анимационный контент с использованием искусственного интеллекта, проектировать и внедрять чат-боты, — сообщил директор Департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев.

Отмечается, что направления полностью соответствуют запросам современного рынка.

С 2022 года число трудоустроенных выросло более чем в 2,5 раза. В этом году планируется устроить более 6 тысяч подростков.