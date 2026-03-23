Минтруда сказало, могут ли белорусов отозвать из отпуска раньше времени

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, могут ли белорусов отозвать из отпуска раньше времени.
Так, в ведомстве сказали, что работник, которого раньше срока отзывают от отпуска, может согласиться либо отказаться это сделать. Так как инициатива исходит от нанимателя, и работника из отпуска отзывают по производственным либо иным причинам, то за отказ это сделать никаких взысканий быть не может.
Дни, которые сотрудник «не догулял» в отпуске, можно использовать в течение текущего рабочего года либо перенести на следующий год, если в этом году уже были использованы не менее 14 календарных дней отпуска. Кроме того, заменить отпуск в этом случае можно денежной компенсацией.
При этом из отпуска не могут отзывать работников двух категорий: несовершеннолетних и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда.
— Относительно беременных женщин, инвалидов, иных категорий законодательство ограничений не устанавливает, — прокомментировали в министерстве.
Количество дней, на сколько работника отзывают из отпуска, не регулируется законодательством, так как обусловлено производственной необходимостью. Однако, если условия для отзыва из отпуска соблюдены, то обязательно должен быть издан приказ, который определит период, на который работник отзывается из отпуска и вид компенсации неиспользованных дней трудового отпуска.
