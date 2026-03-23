Галину Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище в Петербурге

Церемония прощания прошла в Никольском храме на территории кладбища. Проститься с ней пришли несколько десятков людей, в том числе и ее супруг, дети и внуки. Также слова прощания и соболезнования выразили близкие родственники, представители актерской среды и работники Ленинградского телевидения, где она проработала много лет, вела авторскую театральную передачу «Царская ложа».