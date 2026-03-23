Галину Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище в Петербурге

РИА Новости: в Петербурге похоронили супругу Олега Басилашвили Галину Мшанскую.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Супругу народного артиста СССР Олега Басилашвили Галину Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище в Санкт‑Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Мшанская скончалась 20 марта на 92-м году жизни.

Церемония прощания прошла в Никольском храме на территории кладбища. Проститься с ней пришли несколько десятков людей, в том числе и ее супруг, дети и внуки. Также слова прощания и соболезнования выразили близкие родственники, представители актерской среды и работники Ленинградского телевидения, где она проработала много лет, вела авторскую театральную передачу «Царская ложа».

Супругу Басилашвили похоронили рядом с ее матерью Ольгой Мшанской и бабушкой Надеждой Соколовой-Мшанской, которые были оперными певицами. На могиле — траурные венки и живые цветы от скорбящих коллег и родственников.