Юрий Станкевич поддержал новые меры усиления контроля в сфере трудовой миграции

Налоговые органы и МВД наделяются полномочиями проверять доходы иностранцев. Кроме того, дети трудовых мигрантов должны будут покинуть страну в течение 30 дней после достижения 18 лет, а основанием для отказа в РВП или виде на жительство станет работа менее 10 месяцев в году. Для отдельных категорий также увеличены ежемесячные авансовые платежи.