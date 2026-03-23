Юрий Станкевич поддержал новые меры усиления контроля в сфере трудовой миграции

18 марта Государственная Дума приняла пакет законопроектов, усиливающих контроль в сфере трудовой миграции. Эти меры стали частью формируемой в последние годы системы надзора за пребыванием и занятостью иностранных граждан в России.
Согласно новым нормам, трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и членов семьи на уровне регионального прожиточного минимума и вносить фиксированный авансовый платёж за каждого. При нарушении требований патент или разрешение на работу могут аннулировать либо отказать в их выдаче, а срок пребывания сократить.
Налоговые органы и МВД наделяются полномочиями проверять доходы иностранцев. Кроме того, дети трудовых мигрантов должны будут покинуть страну в течение 30 дней после достижения 18 лет, а основанием для отказа в РВП или виде на жительство станет работа менее 10 месяцев в году. Для отдельных категорий также увеличены ежемесячные авансовые платежи.
Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принятые решения направлены на повышение прозрачности и законности пребывания иностранных граждан. По его словам, новые меры позволят усилить контроль за трудовыми мигрантами, их доходами и соблюдением законодательства, при этом иностранцы должны уважать традиции и нормы страны пребывания.
«Каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен понимать: наше гостеприимство находится в прямой зависимости от меры уважения гостей к традициям и нравственным ориентирам великой страны. Свои уставы пусть оставляют дома», — заявил парламентарий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что за февраль нижегородские полицейские выявили в регионе 350 нарушителей миграционного законодательства.