Крым вошел в список самых популярных регионов для посуточной аренды в апреле

Крым вошел в топ-15 регионов России с наиболее высоким спросом на посуточную аренду жилья. Регион занял одну из лидирующих позиций по популярности и темпам роста бронирований, об этом сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на сервис для планирования путешествий.
В апреле показатель спроса увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. В тройку наиболее популярных туристических направлений вошли Санкт Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Москва и Московская область. Кроме того, в числе лидеров оказались Ставропольский край и Мурманская область.
Самый значительный рост бронирований показала Республика Калмыкия, где показатель увеличился в 3,9 раза. Среди других регионов из топ 15 положительная динамика наблюдается в Крыму (+18%), Свердловской (+15%) и Ростовской (+13%) областях. В Москве и Подмосковье показатели остались на уровне предыдущего года.