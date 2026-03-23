Крым вошел в список самых популярных регионов для посуточной аренды в апреле

Спрос на квартиры посуточно в Крыму вырос на 18%

Источник: Комсомольская правда

Крым вошел в топ-15 регионов России с наиболее высоким спросом на посуточную аренду жилья. Регион занял одну из лидирующих позиций по популярности и темпам роста бронирований, об этом сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на сервис для планирования путешествий.

В апреле показатель спроса увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. В тройку наиболее популярных туристических направлений вошли Санкт Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, а также Москва и Московская область. Кроме того, в числе лидеров оказались Ставропольский край и Мурманская область.

Самый значительный рост бронирований показала Республика Калмыкия, где показатель увеличился в 3,9 раза. Среди других регионов из топ 15 положительная динамика наблюдается в Крыму (+18%), Свердловской (+15%) и Ростовской (+13%) областях. В Москве и Подмосковье показатели остались на уровне предыдущего года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
