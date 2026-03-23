В Георгиевском округе Ставрополья отремонтируют два медучреждения

Напомним, в 2025 году в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в округе была капитально отремонтирована больница в станице Незлобной, приобретены 10 физиотерапевтических систем в медучреждения, современный аппарат МРТ и новый цифровой рентген в Георгиевскую районную больницу. Также автопарк районной больницы пополнили 28 автомобилей. В этом году на Ставрополье по нацпроекту планируют отремонтировать 8 объектов, а также обустроить 14 быстровозводимых конструкций, в которых разместятся фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории.