В Георгиевском округе Ставрополья отремонтируют два медучреждения

Два медучреждения капитально отремонтируют в этом году в Георгиевском округе Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Так, будут обновлены поликлиника в станице Незлобной и амбулатория в станице Урухской. Уже готова проектно-сметная документация, работы планируют выполнить до конца года.
«Создание комфортных условий для пациентов и медработников позволит повысить качество, эффективность и доступность медицинского обслуживания для населения. Благодаря участию в нацпроекте и поддержке краевого правительства эта работа идет планомерно и комплексно», — отметил глава округа Андрей Зайцев.
Напомним, в 2025 году в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в округе была капитально отремонтирована больница в станице Незлобной, приобретены 10 физиотерапевтических систем в медучреждения, современный аппарат МРТ и новый цифровой рентген в Георгиевскую районную больницу. Также автопарк районной больницы пополнили 28 автомобилей. В этом году на Ставрополье по нацпроекту планируют отремонтировать 8 объектов, а также обустроить 14 быстровозводимых конструкций, в которых разместятся фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.