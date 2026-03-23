В Ростове под домашний арест отправили начальника отделения энергокомпании

Меру пресечения определили подозреваемому сотруднику энергокомпании в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начальника производственного отделения филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» отправили под домашний арест. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее в УФСБ сообщили, что в отношении представителя энергокомпании было возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По предварительной информации ведомства, разбирательства начали в связи с подозрением в получении 357 тысяч рублей. Деньги якобы были подкупом «за снижение фактического расхода электроэнергии в точке подключения коммерческих объектов в Ростове-на-Дону».

Также сообщалось, что следствие по статье «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ) начали в отношении сотрудника коммерческой организации.

