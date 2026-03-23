Стала известна причина смерти актера Александра Хомика

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Причиной смерти актера Александра Хомика стал некроз поджелудочной железы на фоне долгого злоупотребления алкоголем, рассказали РИА Новости в его окружении.
Хомик скончался в возрасте 50 лет.
«Он последний год много пил из-за смерти матери и расставания с девушкой. За здоровьем не следил, хотя последнее время чувствовал себя отвратительно, занимался самолечением. У него были постоянные опоясывающие были. По итогу поставили некроз поджелудочной железы и перитонит», — сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства уточнил, что накануне смерти Хомика они общались, его голос был болезненным. Хомику пытались помочь и уговорить его на госпитализацию, но актер отнесся к этому скептически. На момент приезда собеседника актера уже забрала бригада скорой помощи.
«Его прооперировали, и во время операции ему стало плохо с сердцем. Стали подключать к ИВЛ, но у него отказали почки. Пять дней лежал в реанимации, а вчера скончался», — добавил он.
Собеседник добавил, что о дате и месте похорон будет известно позднее.
Хомик снимался в таких проектах, как «Тайны следствия», «Условный мент», «Улицы разбитых фонарей», «Наш спецназ», «Дознаватель» и других.