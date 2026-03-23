51% соцконтрактов в Нижегородской области заключили с многодетными семьями

Напомним, с 2025 года многодетные семьи получили приоритетное право на заключение социальных контрактов. Соцконтракт — это договор, который граждане с низким уровнем благосостояния могут подписать с органами социальной защиты. Мера поддержки доступна гражданам с доходом ниже прожиточного минимума: она позволяет получить материальную помощь для переобучения или переквалификации в целях дальнейшего трудоустройства, открытия бизнеса или создания личного подсобного хозяйства. Кроме того, средства можно направить на приобретение одежды, обуви и товаров для детей.