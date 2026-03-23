51% соцконтрактов в Нижегородской области заключили с многодетными семьями

Нижегородская область оказалась в числе лидеров страны по количеству социальных контрактов, заключенных с многодетными семьями. Об этом 23 марта рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе парламентских слушаний на тему реализации госполитики в отношении многодетных семей в Госдуме.
Напомним, с 2025 года многодетные семьи получили приоритетное право на заключение социальных контрактов. Соцконтракт — это договор, который граждане с низким уровнем благосостояния могут подписать с органами социальной защиты. Мера поддержки доступна гражданам с доходом ниже прожиточного минимума: она позволяет получить материальную помощь для переобучения или переквалификации в целях дальнейшего трудоустройства, открытия бизнеса или создания личного подсобного хозяйства. Кроме того, средства можно направить на приобретение одежды, обуви и товаров для детей.
По итогам 2025 года доля многодетных семей среди всех получателей соцконтрактов составила 22%. Таким образом, право на социальную поддержку получили более 52 тысяч многодетных семей по всей России. В Нижегородской области опцией пользовались особенно активно — 51% всех соцконтрактов в регионе приходится именно на многодетных.
Также высокий интерес семей, в которых воспитываются трое детей и более, к социальным контрактам в прошлом году наблюдался в Якутии, Чечне и Дагестане.
Напомним, Нижегородская область стала лидером по качеству жизни многодетных семей.