С начала года 155 семей Вологодской области получили финансовую поддержку

Единовременную выплату с начала года получили 155 молодых семей. Она предусмотрена программой губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Семья — оплот Русского Севера» и нацпроектом «Семья», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
«Молодые вологодские семьи могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. С начала 2026 года такую меру поддержки получили уже 155 семей. Заявление на получение выплаты необходимо подать в течение 12 месяцев с момента рождения малыша. Сделать это можно через портал госуслуг или в любом МФЦ области», — отметил министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов.
Выплату могут получить супруги (или единственный родитель) в возрасте до 35 лет на день рождения ребенка. Родители должны состоять в официальном браке, иметь постоянную или временную регистрацию в Вологодской области. При этом рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС на территории региона. По уточняющим вопросам можно обратиться по телефону 8 (817) 223−99−70.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.