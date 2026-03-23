Telegram заработал в Волгограде: некоторые пользователи видят текст и фото

Сегодня, 23 марта 2026 года, волгоградцы сообщили, что Telegram вновь доступен. Мессенджер снова заработал — пусть и не идеально, но войти в аккаунт, отправить сообщение и прогрузить ленту теперь реально. Еще вчера приложение не реагировало: статус «обновление» зависал на «подключении», чаты и медиафайлы не грузились, каналы были недоступны.
Сегодня ситуация заметно улучшилась и на смартфонах, и на компьютерах. Профили открываются медленнее обычного, но базовые функции работают. Волгоградцы смогли войти в мессенджер без дополнительных настроек.
Федеральные телеграм-каналы тоже зафиксировали позитивные сдвиги. Авторы сообщают: Роскомнадзор снизил уровень блокировки с 80% до 55%. Количество неудачных запросов к доменам мессенджера упало почти на треть. Цифры говорят сами за себя — доступ стал стабильнее. Но радоваться рано. У части пользователей приложение по-прежнему работает с перебоями. Кто-то может читать каналы, но не отправить файл. У кого-то сообщения уходят с задержкой. Полной стабильности пока нет.
Ранее сообщалось, что доступ к популярному мессенджеру может быть ограничен уже с апреля.