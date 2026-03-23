РЖД назначили дополнительные поезда «Сапсан»

«Назначили дополнительные поезда “Сапсан” на направлении Санкт-Петербург — Москва с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля: № 783 отправлением из Санкт-Петербурга в 20:50; № 786 отправлением из Москвы в 21:00», — сказано в сообщении.
Кроме того, сдвоенными составами будут следовать поезда «Сапсан» № 755 и № 770 отправлением 26, 27 и 30 марта.
В РЖД уточнили, что расписание движения поездов «Сапсан» и «Аврора», отправляющихся с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля, изменено в связи со строительными работами на участке Алабушево — Крюково линии Москва — Санкт-Петербург.
«Так, поезд “Сапсан” № 770 будет отправляться из Москвы в 14:55 (вместо 13:40) и прибывать в Санкт-Петербург в 18:28 (вместо 17:40); поезд “Аврора” № 744 будет отправляться из Москвы в 15:01 (вместо 13:50) и прибывать в Санкт-Петербург в 20:45 (вместо 19:15); поезда “Сапсан” № № 759, 761, 768, 774 отправляться не будут», — отметили в холдинге.
Кроме того, РЖД готовы увеличить составы двухэтажных скоростных поездов «Аврора» (№№ 741/742, 743/744, 745/746 курсируют ежедневно и № 749/750 курсируют в дни повышенного спроса и по пятницам и воскресеньям).