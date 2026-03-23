На Среднем Урале тестируют онлайн-контроль вывоза мусора

На Урале запускают систему, чтобы контролировать вывоз мусора.

Источник: Комсомольская правда

Регоператор тестирует проект, который в режиме реального времени отслеживает вывоз мусора. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Технология позволяет проконтролировать контейнерную площадку. В том числе сделать фото до и после вывоза отходов. Система способна собрать данные по технике и маршрутам. Она анализирует данные и находит проблемные локации.

— Цифровизация отрасли обращения с отходами — один из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы. Онлайн-доступ к данным позволит контролировать ситуацию и принимать решения. Подобные инициативы соответствуют задачам нацпроекта «Экономика данных», — говорит замминистра экологии и природных ресурсов Свердловской области Егор Свалов.

Сервис способен обнаружить переполненные площадки. Также дворы, в которых есть проблема с доступом техники.

Система тестируется в Полевском. В дальнейшем ее внедрят в другие города региона.