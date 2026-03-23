Нижегородская станция аэрации стала домом для птиц и собак

Нижегородские очистные сооружения стали прибежищем для множества животных. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Ключевой объект инфраструктуры Нижнего Новгорода, станция аэрации, функционирующая с 1974 года, приютила многочисленных животных.
Пока водоемы еще освобождаются ото льда, утки уже облюбовали спокойные участки открытых каналов нижегородской аэрационной станции, формируя пары и готовясь к продолжению рода.
Защита станции аэрации не ограничивается водными обитателями: с неба за ней наблюдают пернатые, а на суше ее оберегают старожил, пес по кличке Старушка, и его подопечная — собака Альфа.
Напомним, что нижегородцы продолжают жаловаться на вонь из-за станции аэрации. В декабре отходы из канализации просто присыпали землёй. Однако на данный момент подрядчик устраняет замечания на станции аэрации в Нижнем Новгороде.
Ранее новая фаза пусконаладки началась на нижегородской станции аэрации.