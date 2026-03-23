Когда полезнее тренироваться — утром или вечером?

Результаты нового исследования опубликовало издание MedicalXpress. Согласно исследованиям, в которых принимали участие 14 тысяч человек, у тех, кто тренируется по утрам, снижается кардиометаболический риск.
У них значительно реже встречались ишемическая болезнь сердца и гипертония, диабет 2-го типа и ожирение, чем у тех, кто выбирал тренировки во второй половине дня. Хотя, тут же оговариваются авторы статьи, не факт, что это не связано и с другими факторами. К примеру, утренний спорт повышает уровень энергии и способствует выбору более здоровой пищи в течение дня. Или такой выбор делают люди в целом придерживающиеся здорового образа жизни.
Тем не менее результаты исследования таковы: у тренирующихся по утрам:
на 35% реже диагностировали ожирение;
на 31% реже ишемическую болезнь сердца;
на 30% реже — диабет 2-го типа;
на 21% реже — гиперлипидемию;
на 18% реже — повышенное артериальное давление.
Речь идет о тренировках с 7:00 до 8:00 независимо от общего количества физической активности.
Медики рекомендуют: если есть возможность выбора, стоит заниматься спортом по утрам. Но в любом случае вечерние занятия полезнее, чем отсутствие активности. Только тренироваться лучше за пару часов до сна.
Некоторым особенно трудно делать зарядку по утрам. Причины называет доктор Зухра Павлова.
«Это может быть связано с циркадными ритмами и физиологической “неготовностью” организма — температура тела ниже, чем днем, мышцы и суставы часто ещё “не включились”. Кроме того, если человек — “сова”, ранние тренировки будут идти вразрез с внутренним ритмом. Играет свою роль и недосып, а также привычки — если человек никогда не тренировался с утра, организму сложно сразу перестроиться», — перечисляет медик.
И подытоживает: если каждое утро — борьба, от этого страдает качество сна, питание и настроение, возможно, лучше выбрать другое время. Или же начать с мягкой разминки и постепенно увеличивать нагрузку. Через две-три недели станет легче.