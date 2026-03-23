Заявления в первый класс в Нижегородский области стали отправлять автоматически

Нижегородцы уже могут заполнить черновики заявлений для записи детей в первый класс. Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.
Сейчас можно заполнить черновик на «Госуслугах», а в момент старта приемной кампании (до 1 апреля) останется только нажать кнопку «Отправить».
«Родители должны будут проставить специальную галочку, и в момент старта кампании их заявление отправится автоматически, — пояснил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. — То есть отслеживать точную дату приема в конкретную школу не нужно. Наряду с Нижегородской областью “пилотами” по автоматической отправке заявок в первый класс стали еще 16 регионов».
Каждая школа устанавливает свое время старта приема документов. До 30 июня происходит зачисление детей, проживающих на прикрепленной к школе территории, а также льготников; с 6 июля по 5 сентября — прием заявлений от всех желающих.
«Если же родители хотят выбрать школу не по прописке, то эта процедура остаётся без изменений. Подать заявку в школу, которая прикреплена к другой территории, необходимо во 2-ю волну приемной кампании», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Ожидается, что в новом учебном году в нижегородские школы придут около 35 тысяч первоклассников.
