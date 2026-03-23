Воронежский вице-премьер проверил производство оборудования для Павловских очистных сооружений

Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов посетил производственные мощности компании «АРМА инжиниринг» в Воронеже, специализирующейся на выпуске систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Чиновник проверял качество продукции, применяемой на инфраструктурных объектах, в частности на строящихся Павловских очистных сооружениях. «Обратил внимание на культуру производства, технологию процесса, вовлеченность персонала и гарантии от производителя по каждому изделию», — подчеркнул вице-премьер.
Во время визита он ознакомился с процессом производства канализационных насосных станций, станций пожаротушения и повышения давления, водоподготовительных систем и оборудования для автоматизации.
Стоимость проекта Павловских очистных сооружений составляет 2,46 миллиарда рублей. После завершения строительства объект обеспечит водоотведение для 21 тысячи жителей города и предприятия «Агроэко-Юг». Переработка воды составит 11,2 тысячи кубометров в сутки. Новые канализационные сети протянутся на 1,1 километра. Работы выполняет местное ООО «Дон-строй» в рамках казначейского инфраструктурного кредита.
Константин Кузнецов отметил, что посещенное предприятие ранее успешно реализовывало проекты на объектах двух водоподъемных станций в Воронеже, туристическом комплексе «Ямань SPA Resort» и строительстве крупных ливневых коллекторов в Озерках и Отрадном. Он подчеркнул значимость локального производства и сохранения налогов в регионе, а также важность масштабирования качественной продукции на новые территории России.
«Как и поручал губернатор, мы помогаем развиваться таким предприятиям, которые заинтересованы в выпуске качественной продукции и ее масштабировании в стране, в том числе и на новых территориях», — подчеркнул зампред.