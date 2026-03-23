Юная красавица погибла в Грузии при странных обстоятельствах

22-летняя красавица Алина Камбарова из Нижнего Новгорода мечтала начать в Тбилиси новую жизнь, но встретила там несправедливо раннюю смерть. Тело Алины обнаружили в номере отеля, с трудом установив местонахождение девушки по «кружку» в мессенджере — она отправила послание другу. Родные и близкие считают, что обстоятельства чудовищной трагедии надо тщательно расследовать, и боятся, что с этим могут возникнуть трудности. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Нашли по «кружочку».
Алина отправилась в Грузию не в первый раз — ранее она уже успела прожить полгода в Тбилиси. С января 2025 года в столице Грузии девушка снимала квартиру, работала, нашла друзей из местных.
В Нижний девушка приезжала навестить родных, а 16 марта улетела назад.
В аэропорту Тбилиси около 23:00 Алину встретил некий друг и отвёз в тот самый отель, где позже её нашли….
До заселения в отель девушка была на связи с нижегородской подругой Софьей Шикоян. Однако утром 17 марта ни Софья, ни родители связаться с Алиной не могли. Это сразу всех насторожило — Софья говорит, что Алине несвойственно было так внезапно пропадать.
У обеспокоенных близких была лишь одна зацепка: прежде чем пропасть со связи, Алина прислала ещё одному знакомому из Грузии видео, где демонстрировала вид из окна отеля. По этому «кружочку» и ориентировке девушку пытались найти.
«Камбарова Алина Руслановна. Длинные тёмно-русые волнистые волосы, голубые глаза, рост 160 сантиметров, среднего телосложения», — говорилось в ориентировке, распространённой в социальных сетях.
Грузинским знакомым Камбаровой удалось установить место, где она остановилась. «Мы приехали в отель, который нашли по “кружочку”, связались с владельцем. Он сказал, что два дня назад там был следователь, и дал его контакты. К сожалению, следователь сообщил, что Алина умерла», — написала в соцсетях пользователь Александра Р.
То есть два дня ни местная полиция, ни администрация отеля даже не пытались кому-то сообщить о смерти россиянки…
Друзья Алины Камбаровой в Грузии отправились выяснить детали трагедии в полицию. Им сообщили, что следов насильственной смерти на теле не нашли.
Близкие Алины начала сбор денег для перевозки её тела в Россию и организации похорон. «К сожалению, самостоятельно мы не справимся», — говорилось в сообщении.
«Жизнь только начиналась».
Что же случилось с молодой россиянкой вдали от дома? По словам Софьи Шикоян, Алина была очень позитивным человеком, который берёт от жизни всё, но не авантюристкой. Она планировала жизнь в другой стране. По словам Софьи, подруга не употребляла алкоголь и тем более запрещённые вещества. Алина очень любила жизнь, депрессии и мрачных мыслей у неё точно не было.
Непонятно, куда пропал неизвестный её близким молодой человек, который встречал Камбарову в аэропорту… Вопросов у родных и близких Алины пока больше, чем ответов.
NN.aif.ru cтало известно, что вопрос с транспортировкой тела Алины Камбаровой в Нижний Новгород удалось решить. Но есть трудности с передачей материалов уголовного дела из Грузии в Россию, поскольку между странами нет соответствующих международных договоров, рассказала Софья Шикоян. «И с расследованием уголовного дела тоже могут быть проблемы, — предполагает она. — Любой запрос должен проходить через МИДы обеих стран, напрямую следователи не могут общаться».
Мама Алины заявила в нижегородскую полицию об исчезновении дочери. Там проводят проверку. Нижегородские следователи уголовного дела по факту смерти девушки не возбуждали. Для этого нет материалов, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
А пока нижегородцы в социальных сетях бурно обсуждают загадочную смерть Алины Камбаровой в Тбилиси.
«Очень жалко девушку. Жизнь ещё только начиналась. Самые искренние соболезнования родителям, родным и близким погибшей девушки», — пользователь под ником Андрей Г.
«В аэропорту же есть камеры. Дай бог узнать, что же случилось», — добавляет пользователь Ева В.
«Всё же не надо молодым девушка путешествовать одним, без сопровождения», — считает Марина И.
