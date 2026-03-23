16,5 тонны подозрительной говядины пытались оформить в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Ветеринарные сопроводительные документы на 16,5 тонны подозрительной говядины пытались оформить в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства установили факт несанкционированного доступа к системе «ВетИС», в которой регистрируется продукция животного происхождения. 19 марта врач 2-й категории районного центра ветеринарии от имени ООО «АГРОБИЗНЕС» ввел в оборот мясо неизвестного происхождения.

При этом лицо, которое оформило документы, на самом деле не являлось сотрудником ветслужбы. Кроме того, предприятия, которые были указаны при оформлении ВСД, вообще не производят говядину. В документах, подтверждающих происхождение продуктов, фигурирует компания из Калужской области, которая больше не работает.

Сертификаты и учетная запись оформителя аннулированы. Россельхознадзор передал материалы по несанкционированному доступу в полицию.

Напомним, больше 460 кг некачественного мяса обнаружили в Нижегородской области.