Под Озерском мужчина больше двух лет удерживал человека на ферме — СК возбудил дело

Фигуранты — двое мужчин, которых подозревают в том, что они с ноября 2023 года незаконно удерживали 41-летнего потерпевшего на животноводческой ферме в поселке Крушинино Озерского района.
По версии следствия, один из обвиняемых принудительно вывез мужчину на свою ферму. Вместе с отцом они удерживали его против воли, применяя насилие, чтобы он не сбежал, и заставляли работать — ухаживать за скотом.
В марте 2026 года потерпевшего обнаружили следователи регионального СК и оперативники УФСБ при проведении обыска. Сейчас мужчине 43 года.
Один из фигурантов задержан, ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу. Второй фигурант, по предварительным данным, покинул Калининградскую область. Следствие продолжается: устанавливают местонахождение второго обвиняемого, собирают доказательства.